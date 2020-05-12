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5 Ülke Dışişleri Bakanından Türk Faaliyetlerine Kınama

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5 Ülke Dışişleri Bakanından Türk Faaliyetlerine Kınama
5 Ülke Dışişleri Bakanından Türk Faaliyetlerine Kınama

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, dün gerçekleştirdikleri telekonferans çerçevesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınadı.

Fileleftheros gazetesi,  Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının dün öğleden sonra gerçekleştirdikleri telekonferansta, bölgedeki Türk faaliyetlerini ele aldığını yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, toplantının ana gündem maddesinin, Türkiye’nin geniş bölgedeki “provokasyonlarının” tırmanması nedeniyle Doğu Akdeniz’de endişe verici gelişmeler olduğunu savundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı, bunların, Güney Kıbrıs’ın kara sularında ve tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı Türk sondajları”, Yunan hava sahasının, Türk uçakları tarafından ihlal edilmesi,  Türkiye tarafından mülteci akınının araç haline getirilmesi, Libya’ya yönelik askeri açıdan müdahil olmayla ilgili olduğunu iddia etti.

Gazete, toplantı sonunda, katılımcıların ortak bir de açıklamayı benimsediğini yazdı.

Habere göre, açıklamada, 5 ülke dışişleri bakanları, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde süren faaliyetleri” ile Yunanistan’ın hava sahasının “ihlal edilmesini” kınadı.

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