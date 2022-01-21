  • BIST 2.008,37
  • Altın 783.57557
  • Dolar 13.403
  • Euro 15.1972
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

5 ülkede günlük Covid vaka sayısı 1 milyonu geçti

» »
Avrupada Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor.
5 ülkede günlük Covid vaka sayısı 1 milyonu geçti

Avrupada Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor.

Fransa, en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 425 bin 183 vaka tespit edilirken, 245 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 198 bin 865 kişide Covid-19 tespit edildi ve 385 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 107 bin 364 olarak açıklanırken, can kaybı 330’a ulaştı. Almanya’da ise vaka sayısı 134 bin 930 olarak açıklandı ve can kaybı 176 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da da 157 bin 447 vaka tespit edilirken, 162 kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'nin Enerji Dönüşümüne Yıllık 360 Milyar Avro Yatırım Gerekiyor20 Ocak 2022 Perşembe 17:13
  • COVID-19 protokollerini tatilde açıklayan Fransız bakana protesto20 Ocak 2022 Perşembe 15:02
  • Moldova'da doğalgaz krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı20 Ocak 2022 Perşembe 14:45
  • Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor20 Ocak 2022 Perşembe 13:43
  • Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti20 Ocak 2022 Perşembe 13:31
  • Ukrayna-Rusya krizi: Sınırda son durum ne, gerilim nasıl tırmandı?20 Ocak 2022 Perşembe 12:31
  • Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor20 Ocak 2022 Perşembe 10:27
  • Merkel, BM Genel Sekreteri Guterres'in İş Teklifini Reddetti19 Ocak 2022 Çarşamba 17:13
  • AB "Sığınma Ajansı" Kurdu19 Ocak 2022 Çarşamba 16:56
  • El Salvador’un tartışmalı lideri Türkiye’ye geliyor19 Ocak 2022 Çarşamba 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti