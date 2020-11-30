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5 ülkenin Akdeniz'de başlattığı ortak tatbikata Türkiye’den tepki geldi

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MEDUSA 2020 adı verilen tatbikata tepki gösteren TC Milli Savunma Bakanlığı,” Söz konusu tatbikat, gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” açıklaması yaptı
5 ülkenin Akdeniz'de başlattığı ortak tatbikata Türkiye’den tepki geldi

ürkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde  Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Kıbrıs orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında MEDUSA 2020 adıyla ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Savunma Bakanlıklarının duyurduğu geniş kapsamlı tatbikat, bugünden başlayarak 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında İskenderiye'de çok uluslu ortak havacılık tatbikatı gerçekleştirilecek. Savunma ve operasyonel işbirliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz"

2017 yılından bu yana Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs ordularının katıldığı tatbikata bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor.

MSB’den tepki: Türkiye karşıtlığında birleştiler

TC Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatla ilgili “Söz konusu tatbikat, gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” açıklamasını yaptı.

TC Milli Savunma Bakanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden Binbaşı Pınar Kara, haftalık basını bilgilendirme açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) faaliyetleri ile bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kara, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye karşıtlığında birleşerek, Ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY,  Fransa Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, bir yenisini daha eklemiştir.
30 Kasım’da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık’a kadar devam edecektir.
Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. 
Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir”

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