  • BIST 2.491,97
  • Altın 926.006
  • Dolar 14.583
  • Euro 15.8249
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri tamamlandı

»
5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) organizasyonunda yapıldı. 
5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri tamamlandı

5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) organizasyonunda yapıldı. 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan  açıklamaya göre, etkinlikte Bosna Hersek, Holanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan şairler yer aldı.

Etkinlik kapsamında, Arabahmet Kültür Evi’nde ve Kumsal Park’ta şiir dinletisi gerçekleştirildi, Şiir Treni ile Bandabuliya önünden başlamak üzere belli duraklarda şiirler okundu. Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan etkinlikte ayrıca Ersen Sururi  ve Zeliş, Kumsal Park’taki etkinlikte ise Mustafa Tozakı ile  Hasip Akgürgen tarafından müzik dinletisi sunuldu. 

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun bir aradan sonra yeniden Arabahmet Kültür Evi’nde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Başkent Lefkoşa’nın aynı zamanda kültür sanatın da başkenti olduğuna vurgu yapan Harmancı şunları kaydetti: 

“Şiir ifade özgürlüğünün sanatsal açılımıdır. Özellikle düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin zor ve kısıtlayıcı bir dönemden geçilirken Lefkoşa’da tüm düşüncelerin rahat ve özgür bir şekilde ifade edilebilmesi için mücadele ediyoruz. Dünyamız her anlamda zor bir süreçten geçiyor. Şunu belirtmem gerekiyor ki, Ukrayna’ya düşen bombalar ve yaşananlara ilişkin gösterilen tepki, Suriye gibi ülkelerde de olduğu zaman gösterildiği takdirde dünya daha adil bir yer olacaktır.”

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı Emel Kaya ise yaptığı konuşmada, dünyada ve ülkede zor bir dönemden geçildiğini belirterek, ekonomik krizler, savaşlar ve ötekileştirmeler arasında kültür ile sanatın ikincil bir alana itilmesine karşın, kimi insanlar ve kurumların, insanın var oluşunu anlamlandıran sanatın yayıldığı alanın genişlemesi için çaba harcamaya devam ettiklerini söyledi. 

32 yıldır toplumlar arası her türlü çatışma ve ötekileştirmenin karşısında barış ve uzlaşı için mücadele eden KSYB’nin, çeşitli iki toplumlu ve çok uluslu etkinliklerle kültür ve sanatın birleştiriciliğinden gücünü almakta olduğunu ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Lefkoşa Şiir Günleri’nin yeniden başlatılmasına yardımcı ve destek olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı nezdinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bu meşakkatli yolu bizimle birlikte yürüdüğü ve yükselen vandallıkların karşısında sanatı desteklediği için çok teşekkür ederim.” 

Etkinlikte, Mili Dukiç (Bosna Hersek), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer ve  Zeynep Köylü (Türkiye) ile Fatoş Avcısoyu Ruso, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Nafia Akdeniz, Emel Kaya, Stefanos Stefanides, Aliye Ummanel, Alev Adil, Fatih Yalıner, Ruhsan İskifoğlu, Burçak Midilli, Fatma Akilhoca, Maria Siakalli, M. Kansu, Kiriakos Stilianu, Marios Georgiou, Andreas Hrisanthu, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Zeki Ali ve  Faize Özdemirciler (Kıbrıs) şiirler okudu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hailey Bieber’dan samimi açıklamalar: “O olaydan sonra podyumdan uzak durdum”10 Nisan 2022 Pazar 23:56
  • Amber Heard’den şok eden itiraf: “Ona hep aşıktım”10 Nisan 2022 Pazar 21:59
  • KKTC'de Düzenlenen Tango Etkinliğine 31 Ülkeden 238 Dansçı Katıldı10 Nisan 2022 Pazar 11:11
  • Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in cezası belli oldu08 Nisan 2022 Cuma 23:47
  • Bir Negatif Bir Pozitif Adlı Kitap Cuma Günü Tanıtılıyor08 Nisan 2022 Cuma 15:18
  • “Lavin’in Gözünden” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapıldı08 Nisan 2022 Cuma 10:59
  • Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin 17’ncisi yapılacak08 Nisan 2022 Cuma 10:16
  • ''Teslimat'' İspanya ve İsviçre'de Gösterilecek07 Nisan 2022 Perşembe 18:36
  • “Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu07 Nisan 2022 Perşembe 11:48
  • “Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek07 Nisan 2022 Perşembe 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti