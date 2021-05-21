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5 Üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Tarım Dairesi 14-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
5 Üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 14-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 15numuneden12numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen3ürünbulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta(S.M) , elmada(Stk) ve Arap Kızı Elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 21numuneden19numune temiz olup,tavsiyedışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.

İncirli köyü sakinlerindenAytaç Özcezarlı’yaait golyandroda tavsiye dışıbitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünimhaedilmiştir.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Ersalıcı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

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