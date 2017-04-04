Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim göreviyle saat 11.00’de toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde 9 milletvekilinin güncel konuşması bulunuyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 2013 yılında gerçekleşen polis terfilerinin araştırılmasıyla ilgili meclis araştırma komitesinin üye sayısını belirleyen kararı ele alındı.

5 üyeli özel bir komite oluşturulması kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının 2013 yılında gerçekleşen polis terfilerinin araştırılmasıyla ilgili meclis araştırma komitesi oluşturulmasına ilişkin kararı ele alındı.

CTP ve UBP’den 2’şer, DP’den bir üyenin yer alacağı 5 kişilik bir komite oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.

Komite, CTP’den Erkut Şahali ve Salih İzbul, UBP’den Erdal Özcenk ve Esat Ergün Serdaroğlu ile DP’den Hüseyin Avkıran Alanlı’dan oluşacak.

ŞAHALİ

Ardından içtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, belediyelerin mali durumu ile ilgili konuştu.

Meclis’in dünkü toplantısında Yeni Erenköy belediyesi başkanlığı için seçim konusunun gündeme geldiğini, bunda da gerekçe olarak belediyenin mali durumunun ertelenmesi gösterildiğini belirten Şahali, belediyenin taşıması gereken yükü taşıyacak kaynaklardan yoksun olduğuna dikkat çekti.

Pek çok belediyenin ciddi mali darboğazda olduğunu ifade eden Şahali, bu darboğazın gittikçe arttığını söyledi.

Şahali, Geçitkale Belediyesinde başkan ve meclisinin uyumlu çalıştığını, yatırım seferberliğinin söz konusu olduğunu ancak belediyenin 2014 Haziran’da yüzde 39’luk tahsilatını yüzde 82’ye taşımasına rağmen bu sabah itibariyle başkan hariç personel maaşlarının ancak ödenebildiğini açıkladı.

Bunun en temel sebebinin su ile ilgili yeni tarife ve devlet katkısından su parasının doğrudan tahsil ediliyor olması olduğunu belirten Şahali, belediyenin su paralarını gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlemesine rağmen bunu karşılayamadığını vurguladı.

Şahali, “Bu konuyu bir bütün olarak ele almak lazım. Bütün belediyelerde durum buna benzer bir durumdadır. Su parasına bağlı olarak tahsilat konusunda devletin aldığı tedbirler belediyeleri ciddi anlamda zora sokmaktadır. Bu da suda yeni bir fiyatlandırma yapılmasını zorunlu kılıyor. Çünkü aslolan yurttaşın ödeme kabiliyetidir” dedi.

Şahali, belediyelerin mali durumlarını iyileştirmek için çalışma yapılması gerektiğini anlattı.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, siyasi partiler ile İçişleri ve Maliye bakanlığının bir araya gelip komite oluşturup belediyelerin gelir gider dengesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Serdar Denktaş, Maliyenin şu anda emlak vergileri konusunda bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Gönyeli ve Tatlısu hariç gelir-gider dengesinin ya bozuk ya da bozulmaya yönelik olduğunu belirten Denktaş, belediye sayısının azaltılmasının sonuçlarına ilişkin ciddi bir çalışma olmamakla birlikte, küçük küçük belediyelerin pek de rantabıl olmadığını söyledi.

Denktaş, engellilere ve yoksullara yönelik su ve elektrik katkısının devlet tarafından karşılanacağı bir yapı oluşturduklarını belirterek, ev bazında sayıyı belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve su paralarının kaynaktan kesildiğini, bunun tersini yapmanın doğru olmayacağını aksi halde çalışanlara haksızlık olabileceğini belirten Denktaş, belediyelerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığına geriye dönük borçlarına da değindi.