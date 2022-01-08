5 Yaş Altı Çocuklarda Corona Riski Büyüyor

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaşındaki çocuklarda corona virüsü vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirtirken, çocuklarda hastaneye yatış oranlarında da en yüksek seviyeye ulaşıldığını açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaş altındaki çocukların sayısında ciddi bir yükseliş görüldüğünü açıkladı.

CDC direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye başvurularında yaşanan artışa dikkat çekerek, bunun evde uygun olan herkesin aşı yaptırması için başka bir neden olduğunu söyledi.

‘AİLELERİNİN VE ÇEVRELERİNİN AŞILANMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Walensky, “Ne yazık ki, henüz COVID-19 aşısı için uygun olmayan 0-4 arası çocukların hastaneye yatış oranlarının arttığını görüyoruz. Onları koruma sağlamak için aşılanmış insanlarla çevrelememiz kritik derecede önemlidir.” dedi.

Aralık ayı ortasından bu yana Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı ABD genelinde hızla yayılıyor. Genç çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 bin çocukta 4'ten fazlasına çıktı. Daha önce bu rakam 100 binde 2,5'ti.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

CDC'nin toplam 14 eyalette 250 hastaneden aldığı verilere göre yaşları 5 ile 17 arasındaki çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 binde 1.

Walensky, virüsle enfekte olan hastaneye kaldırılan küçük çocukların sayısının geçen hafta önemli ölçüde yükseldiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktığını söyledi.

18 YAŞ ALTI DA ALARM VERİYOR

CDC'ye göre yine de çocuklar ve ergenlik çağındakiler arasında hastaneye yatma oranı diğer tüm yaş gruplarından daha düşük ve bunlar günlük ortalama hastaneye yatma oranının yüzde 5'inden azını oluşturuyor.

Ancak bu hafta itibariyle, her gün Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 yaş altı hastaların ortalama sayısı iki hafta öncesinin iki katına çıkarak 766 oldu.

DELTA VARYANTINA ORANLA DAHA HAFİF GEÇİYOR

Seattle Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Şefi Dr. John McGuire ise Omicron varyantına yakalanan çocukların Delta varyantından daha hafif hasta olduğunu gördüklerini söyledi.

McGuire Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, hastanede Covid-19 olduğu anlaşılan çocukların çoğunun aslında başka sorunlar için orada olduklarını ancak bu sırada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

FAUCI DE UYARDI

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci de bu hafta başında yaptığı açıklamada Omicron'un genel olarak daha hafif hastalığa neden olduğunu sandıklarını, ancak bulaşıcılığının fazla olmasının daha fazla çocuğun hasta olmasına ve bazılarının hastaneye yatmaya başlayacağına neden olduğunu söylemişti.

Fauci, hastaneye yatan çocukların birçoğunun başka sağlık sorunlarının onları Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlara açık hale getirdiğini eklemişti.