  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

5 Yaş Altı Çocuklarda Corona Riski Büyüyor

» »
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaşındaki çocuklarda corona virüsü vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirtirken, çocuklarda hastaneye yatış oranlarında da en yüksek seviyeye ulaşıldığını açıkladı.
5 Yaş Altı Çocuklarda Corona Riski Büyüyor

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaş altındaki çocukların sayısında ciddi bir yükseliş görüldüğünü açıkladı.

CDC direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye başvurularında yaşanan artışa dikkat çekerek, bunun evde uygun olan herkesin aşı yaptırması için başka bir neden olduğunu söyledi.

‘AİLELERİNİN VE ÇEVRELERİNİN AŞILANMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Walensky, “Ne yazık ki, henüz COVID-19 aşısı için uygun olmayan 0-4 arası çocukların hastaneye yatış oranlarının arttığını görüyoruz. Onları koruma sağlamak için aşılanmış insanlarla çevrelememiz kritik derecede önemlidir.” dedi.
Aralık ayı ortasından bu yana Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı ABD genelinde hızla yayılıyor. Genç çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 bin çocukta 4'ten fazlasına çıktı. Daha önce bu rakam 100 binde 2,5'ti.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

CDC'nin toplam 14 eyalette 250 hastaneden aldığı verilere göre yaşları 5 ile 17 arasındaki çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 binde 1.

Walensky, virüsle enfekte olan hastaneye kaldırılan küçük çocukların sayısının geçen hafta önemli ölçüde yükseldiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktığını söyledi.

18 YAŞ ALTI DA ALARM VERİYOR

CDC'ye göre yine de çocuklar ve ergenlik çağındakiler arasında hastaneye yatma oranı diğer tüm yaş gruplarından daha düşük ve bunlar günlük ortalama hastaneye yatma oranının yüzde 5'inden azını oluşturuyor.

Ancak bu hafta itibariyle, her gün Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 yaş altı hastaların ortalama sayısı iki hafta öncesinin iki katına çıkarak 766 oldu.

DELTA VARYANTINA ORANLA DAHA HAFİF GEÇİYOR

Seattle Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Şefi Dr. John McGuire ise Omicron varyantına yakalanan çocukların Delta varyantından daha hafif hasta olduğunu gördüklerini söyledi.

McGuire Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, hastanede Covid-19 olduğu anlaşılan çocukların çoğunun aslında başka sorunlar için orada olduklarını ancak bu sırada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

FAUCI DE UYARDI

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci de bu hafta başında yaptığı açıklamada Omicron'un genel olarak daha hafif hastalığa neden olduğunu sandıklarını, ancak bulaşıcılığının fazla olmasının daha fazla çocuğun hasta olmasına ve bazılarının hastaneye yatmaya başlayacağına neden olduğunu söylemişti.

Fauci, hastaneye yatan çocukların birçoğunun başka sağlık sorunlarının onları Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlara açık hale getirdiğini eklemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada Omicron Kabusu Büyüyor08 Ocak 2022 Cumartesi 11:39
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakalarının Sayısı 303 Milyonu Geçti08 Ocak 2022 Cumartesi 10:29
  • Dünya Sağlık Örgütü’nden Omicron Mutasyonuyla İlgili Yeni Uyarı07 Ocak 2022 Cuma 21:29
  • Bilim İnsanlarından Korkutan Uyarı: Yeni Varyant Omicron’dan Daha Ölümcül Olabilir07 Ocak 2022 Cuma 20:28
  • Omicron Varyantının İki Yeni “Garip” Semptomu Ortaya Çıktı07 Ocak 2022 Cuma 17:39
  • Flurona Paniği Büyüyor: İngiltere 160’dan Fazla Vaka Açıkladı07 Ocak 2022 Cuma 17:26
  • Hamileler İçin Doğru Beslenme Önerileri07 Ocak 2022 Cuma 16:43
  • Pilli: Pozitif Hastaların Aranması ve Takibi Yönünde Bakanlık Personeli Seferber Edildi07 Ocak 2022 Cuma 16:24
  • Pilli: Pozitif hastaların aranması ve takibi yönünde bakanlık personeli seferber edildi”07 Ocak 2022 Cuma 15:33
  • Çocuklar Astım Tehdidi Altında06 Ocak 2022 Perşembe 22:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti