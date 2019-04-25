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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı

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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı
5 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı

Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsın yakalandığını duyurdu. Soylu, "Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem de mücadelemiz bugünden sonra da devam edecektir" diye konuştu.

DHA'nın aktardığına göre Pakistan uyruklu olduğu belirtilen zanlının sorgusu sürüyor.

Gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı

Habertürk'ün aktardığına göre cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı dokuza yükseldi. Gözaltına alınanların 2'si Türk, 7 kişi ise yabancı uyruklu.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 

Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V.'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Öte yandan gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki linç girişiminde yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına ilişkin yorumunu sordu. "Olay tüm Türkiye’nin gözü önünde cereyan etti. Cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef sizin sorduğunuz vakada da ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız" diyen Soylu, "Açıklamamızı yaptık, orada neyin meydana geldiğini, olayların ne şekilde oluştuğunu anlattık. Ama hâlâ yalan rüzgârıyla karşı karşıyayız. Söylenenlerin hepsinin yanlış olduğu, yalan olduğunu ifade ediyorlar. Ben onların adına yalan olduğunu söylemek istiyor değilim. Ama bu açıklamalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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