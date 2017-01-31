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5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini açıklandı

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5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini açıklandı
İran kökenli ABD vatandaşı 5 yaşındaki çocuk havalimanında saatlerce kelepçeli tutuldu. Skandalı savunan Trump'ın sözcüsü, "Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına herhangi bir gerekçe gösterden 30 gün boyunca ABD'ye giriş yasağı getirmesi tartışılmaya devam ediyor.

Trump yasağının son kurbanı ise, 5 yaşındaki İranlı kökenli ABD vatandaşı bir çocuk oldu.

Ailesiyle birlikte ABD'ye giriş yapmasına izin verilmeyen 5 yaşındaki çocuk başkent Washington'daki Dulles Havalimanı'nda tam 5 saat kelepçeli tutuldu.

ABD VATANDAŞI OLMASINA RAĞMEN KELEPÇE

Geçtiğimiz cumartesi günü Dulles Havalimanı'nda gerçekleşen olayı Demokrat senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi. Senatör Chris Van Hollend, 5 yaşındaki çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi.

ABD vatandaşı olduğu belirtilen İran kökenli 5 yaşında ki çocuk ailesiyle birlikte havalimanında bekletildi. 5 saat boyunca kelepçeli tutulan minik yavru, serbest kaldıktan sonra annesi tarafından sakinleştirildi.

Washington'daki Dulles Havalimanı'ndaki olayla ilgili soruyu cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, 5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini söyledi.

"ABD'YE TEHDİT OLDUĞU İÇİN KELEPÇELENDİ"

"Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" diyen Beyaz Saray sözcüsü Spicer, "Birinin, sınırlarımızı aşarak, bize zarar verebileceği zamanı bilmiyoruz. Başkan bu an üzerinde beklemek istemiyor. Tüm olanaklarını kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi korumayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor" şeklinde konuştu.

ANNENİN GÖZYAŞLARI

ABD'nin başkenti Washington'daki Dulles Havalimanı'nda 5 saat kelepçeli olarak bekletildikten sonra serbest bırakılan çocuk, annesi tarafından kucağa alındıktan sonra sakinleştiriliyor. Anne bir yandan çocuğunu öperken, diğer taraftan gözyaşı döküyor.

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