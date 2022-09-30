5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi

Heyetin kararında sanığın 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu, parka götüreceğini söyleyerek, 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğü ve orada iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu açıklandı.

Olayı gören vatandaşların duruma müdahale ettiği ve sanığın ihbar üzerine yakalandığını ifade edildi. C

insel suçların ve çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaygınlaşma eğilimi gösterdiği belirtildi.

Bu tür suçların kamuoyunda endişeye toplumda infiale neden olduğunu belirtilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiği dile getirildi.

Girne Ağır Ceza heyeti, oybirliği ile sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.