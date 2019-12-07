Michael isimli çocuk, Kent şehrindeki bu oturum ile resmen yeni ailesine katılmış oldu.

Kent şehrinin Facebook hesabında paylaşılan fotoğraflarda küçük çocuk, yetişkin ebatlarındaki koltukta rahat şekilde otururken görünüyor.

5 yaşındaki Michael'ın yanında ise onu evlat edinen çift yer alıyor. Arka planda ise kalp şeklinde kesilmiş kağıtlar tutan anaokulu arkadaşları var.

Duruşma sırasında arkadaki çocuklar da tek tek söz alarak, neden bu kutlama oturumuna geldiklerini açıkladılar.