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5 yeni pozitif vaka: Hastane yerine otele yerleştirildiler

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5 yeni pozitif vaka: Hastane yerine otele yerleştirildiler
5 yeni pozitif vaka: Hastane yerine otele yerleştirildiler

Bugün tespit edilen 5 yeni pozitif vakanın, asemptomatik; yani, semptom göstermediklerinden ötürü hastane yerine karantina oteline yerleştirildikleri iddia edildi

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre bugün yapılan testler sonucu 5 yeni pozitif vakaya rastlandığı iddia edildi.

Elde edilen bilgilere göre söz konusu şahıslar “asemptomatik”; yani, semptom göstermediklerinden ötürü Lefkoşa Devlet Hastanesi yerine Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bir karantina oteline yerleştirildikleri söylendi.

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