5 yöntemle horlamaktan kurtulun!

Horlama çok değişik sebeplerle meydana gelebiliyor. Ancak sebebi ne olursa olsun horlamak, çevrenizdeki insanları ve yaşam kalitenizi oldukça olumsuz etkileyen bir davranış olarak karşımıza çıkıyor.

Horlama, nefes alma sırasında havanın dar bir alandan geçerken ses dalgalarında yaptığı titreşim olarak tanımlanıyor. Bu durum kişinin yaşantısını olumsuz yönde etkileyip yaşam kalitesini düşebiliyor.

Horlamayı önlemek ve tedavi etmek için tıbbi çözümler var ancak kendiniz önlem alçarakta bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

YAN UYUYUN

Sırt üstü uyuduğunuzda dilinizin tabanı boğazınızın arka kısmına düşer ve nefes alırken zorlanmanıza neden olur. Bu durumda horlama sesi meydana gelir. Yan tarafa doğru uyursanız bu durum gerçekleşmez ve daha rahat nefes alırsınız.

KİLO VERMEYE ÇALIŞIN

Aşırı kilonuz varsa akciğerleriniz hava alımını engeller bu durum sonucunda tıkanıklık oluşur ve horlama meydana gelir. Ancak bu durumda sadece horlama meydana gelmez. Aşırı kilolu insanların çoğunda uyku apnesi problemi ortaya çıkmaktadır.

YATMADAN ÖNCE DERİN NEFES ALIN

Ağız yoluyla nefes almak genellikle horlamaya neden olabilir. Bu nedenle uyumadan önce sık sık burnunuzdan nefes alın. Bu durum horlamayı azaltmaya yardımcı olacaktır.

EVİ İYİCE TEMİZLEYİN

Alerjen maddeler horlamanın en önemli nedenleri arasındadır. Bu nedenle yattığınız odayı ve nevresimleri sürekli yıkamanız gerekir.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Yatmadan en az 1 saat önce alkol, ağır yiyecekler ve asitli gıdalar tüketmekten kaçının. Özellikle alol boğaz kaslarını zorlayarak horlamanıza neden olur.