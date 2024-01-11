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50 baş kasaplık oğlak ve 7 baş kasaplık teke satışa sunuldu

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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 50 baş kasaplık oğlak ve 7 baş kasaplık tekenin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu. Teklifler için son tarih 22 Ocak…
50 baş kasaplık oğlak ve 7 baş kasaplık teke satışa sunuldu

Daireden yapılan açıklamada, taban fiyatların, oğlak için 135 TL/Kg, teke için 100 TL/Kg olarak belirlendiği ifade edilerek, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedildi.

İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilen açıklamada, ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı ifade edildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği kaydedilen açıklamada, tekliflerin, en geç 22 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtildi.

İhaleyi kazananların en geç 2 Şubat Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu ifade edilen açıklamada, 26 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.

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