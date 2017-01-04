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FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

50 bin TL, Mağusa’ya çıktı

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50 bin TL, Mağusa’ya çıktı
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 31Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde “161505” numaralı bilete isabet eden 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satılan bilete isabet eden ikramiyenin, ismini vermek istemeyen talihlisi 1 Milyon TL’lik ikramiyesini KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir’in elinden aldı.

50.000TL MAĞUSA’DA

Yılbaşı Özel Çekilişi’nde diğer ikramiyelerden olan 50 bin TL’lik “190642” nolu bilet Mağusa bayi Hasan İpekçioğlu tarafından satıldı. İkramiye Hüseyin Akıncı’nın oldu.

10 bin TL’lik ikramiyelerden birinin çıktığı “190642” numaralı bilet Girne bayi Remziye Ömer Şahin, diğerinin çıktığı “078203” numaralı bilet ise Lefkoşa bayi İbrahim Üçokka tarafından satıldı ve talihliler ikramiyelerini teslim aldı.

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