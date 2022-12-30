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50 bin yılda bir görünen kuyruklu yıldız için geri sayım başladı

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Neandertallerin 50.000 yıl önce var olmasından bu yana ilk kez Dünya'nın yanından geçecek olan kuyruklu yıldızın yeni görüntüsü ortaya çıktı.
50 bin yılda bir görünen kuyruklu yıldız için geri sayım başladı

Resmi olarak C/2022 E3 (ZTF) olarak bilinen kuyruklu yıldız, her 50.000 yılda bir Güneş’in yörüngesinde dönüyor ve 1 Şubat 2023’te Dünya’ya en yakın haline gelecek.

Kuyruklu yıldız Mart 2022’de keşfedildi ancak bilim insanları kısa bir süre önce, daha parlak yeşilimsi ışığını ve sarımsı bir toz kuyruğunu ortaya çıkaran ilk ayrıntılı fotoğrafını çektiler.

Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek ama yine de 26 milyon mil uzaktayken sönük olacağı için net şekilde izlemek isteyenlerin gerekli ekipmanlarla gökyüzünü takip etmeleri öneriliyor.

E3, Temmuz 2020’de görülen NEOWISE kuyruklu yıldızından bu yana çıplak gözle görülen ilk kuyruklu yıldız olacak. NEOWISE ardında uzun, puslu bir kuyruk bıraktı ve E3 muhtemelen gece gökyüzünde gri bir çizgi olarak görünecek.

26 Ocak’ta görünmeye başlayacak olan E3, 1 Şubat’ta en parlak haline ulaşacak.

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