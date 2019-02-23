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50 camide din görevlisi yok

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 KKTC Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), din görevlisi açığının giderek arttığını, 11’i Lefkoşa’da olmak üzere ülke genelindeki 50 camide din görevlisi olmadığını bildirdi.
50 camide din görevlisi yok

Hizmet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı yazılı açıklamasında, camilerde Cuma namazı kıldıracak din görevlisi bile olmamasından endişe duyduklarını bildirdi.


Din görevlileri sorunun çözümü için hükümetin CTP kanadı ile birçok defa görüştüklerini kaydeden Kurumanastırlı, konuya olumlu yaklaşan CTP’nin, bu görüşmeler sonunda 20 kişi ile başlayan istihdamı kademe kademe 40’a kadar çıkardığını belirtti.


Kurumanastırlı, koalisyon hükümetini zaman kaybetmeden 50 kişilik münhal açmaya sınavda başarılı olanları din görevlisi olarak istihdam etmeye çağırdı.

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