50 Çocuk ve aile sevindirildi!

Yardımlaşmanın giderek artmakta olan ülkemizde, duyarlılığın büyük boyutlara ulaşması, kurulan yardım derneklerinin hizmetini de kolaylaştırıyor.

Son zamanlarda, yaptığı yardımlar ile adından sıklıkla bahsettiren İpek Kabidan, bukez 50 çocuğu bayramda giydirmek için kolları sıvadı. İpek Kapidan, Umut Derneğine, yaptığı bağışta, 50 çocuğun, bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını temin ederek, özelde çocukları, genelde de yardıma muhtaç aileleri sevindirmiş oldu.

İpek Kapidan yapmış olduğu açıklamada, ülkemizde ekonomik durum nedeniyle bazı yardıma muhtaç aileler, bayramda çocuklarının giyecek ve ayakkabı ihtiyacını gideremeyecek durumdadır. Bu noktada kurulan dernekler bu ailelerin bu tür gereksimlerini karşılamak için gecesini, gündüzüne katarak çalışıyor. Umut Derneği de bu derneklerimizden bir tanesidir. Ben 50 çocuğun gereksinimini karşılamak için Umut Derneğine bayramlık kıyafet ve ayakkabı bağışında bulundum. Bu tür yardımlar pek dile getirilmez. Bende getirmek istememiştim. Ancak siz konuya duyarlılık göstererek sormanız nedeniyle bu durumu söyleme gereği duydum dedi.

Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, Derneğimize sevgili dostum Ipek Kabidan geldi. Gelirken de eli kolu dolu geldi. 50 çocuğumuzun bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını teslim etti. Gamana danışmanlık ve koçluk merkezi olarak bizlere sağladıkları katkilar için de ayrıca teşekkürlerimizi ilettik. Ilerleyen günlerde ailelerimize ve çocuklarımıza vereceği eğitimleri programladık. Teşekkürler güzel yürekli arkadaşım İpek Kabidan dedi.

Özlem Dinçoğlu, açıklamasına devamla, KKTC Umut Derneği olarak yine bu bayram, sevgili arkadaşım İpek Kabidan’ın da yardımları ile 122 ailemize gıda dağıtımı, 328 çocuğumuza kıyafet ve ayakkabı yardımı, 50 ailemize temizlik malzemesi yardımı yaptık. Bunu hiç bir devlet kurum veya kuruluşundan yardım almadan yapmış olmanın haklı gururunu yaşadık. Bunu sadece halkımızın desteği ile başarabilmenin mutlulugu içerisindeyiz. Destek olan katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler ifadesinde bulundu.