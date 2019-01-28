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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

'50 İlk Öpücük' filmi Japonya'da gerçek oldu

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'50 İlk Öpücük' filmi Japonya'da gerçek oldu
'50 İlk Öpücük' filmi Japonya'da gerçek oldu

Aşık olduğu kadının geçirdiği kaza sonrasında hafıza kaybına uğraması üzerine her gün sevgilisine kendini yeniden tanıtan ve aşık etmek durumunda kalan Li Huayu'nun yaşadıkları akıllara Hollywood'un sevilen yapımlarından '50 First Dates' (50 İlk Öpücük) filmini getirdi.

 

Başrollerini Adam Sandler ve Derry Barrymore'un paylaştığı '50 First Dates' (50 İlk Öpücük) filmi Japonya'da gerçeğe dönüştü. Yaklaşık 2 buçuk yıldır birlikte olan Maruyama ve Li Huayu'nun hayatı, genç kadının yaşadığı kaza ile bütünüyle değişti.

 

Bisiklet sürdüğü sırada kendisine çarpan araba Maruyama'nın hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Maruyama, kaza sonrasında bir sabah uyandığında aralarında erkek arkadaşı ve ailesi de olmak üzere hayatındaki kimseyi tanımamaya başladı.

Oddity Central'da yer alan habere göre, Maruyama isimli 24 yaşındaki genç kadın yaşadığı sürekli hafıza kaybı nedeniyle, sıklıkla kendisine aşık olduğunu hatırlatmak durumunda kalan çok sevdiği nişanlısı Li Huayu'yu terk etmek zorunda kaldı.

Aradan geçen süre içerisinde genç kadının fiziksel yaraları tamamıyla iyileşse de hafızası bir türlü geri gelmek bilmiyordu. Zaman içerisinde işler daha da kötüye gitmeye başlıyor ve Maruyama'nın hafızası her geçen gün silinmeye devam ediyordu.

 

Büyük bir özveriyle ilişkilerini devam ettirmeye çalışan Li, her sabah yeniden Maruyama'ya kendini tanıtmaya ve ilişkilerine dair kanıt göstermeye devam ediyor.

Li'nin çabalarıyla ikili arasındaki ilişki sürmeye devam ederken Maruyama, hafıza kaybının ilişkilerinde yarattığı baskıdan ötürü ayrılmaya karar verir.

 

​Bunun üzerine Li, sevgilisine ayrılmak istemediğini belirtir ve şu ifadelerle seslenir:

"Anılarını kaybetmiş olabilirsin ancak biz yenilerini yaratabiliriz."

İlişkileri çıkmaza giren ikilinin birlikteliği doktorların genç kadının geçmiş günleri hatırlamasına yardımcı olması için günlük tutması tavsiyesiyle değişir. Tavsiyeye uyan ve Li'nin kendisini ne kadar çok sevdiğini ve kendisini için neler yaptığını tekrar tekrar okuyan genç kadın erkek arkadaşına bir mektup kaleme almaya karar verir.

‘HAFIZAMI KAÇ KEZ KAYBEDERSEM EDEYİM YİNE DE ONA AŞIK OLACAĞIMA İNANIYORUM'

Maruyama erkek arkadaşı Li'ye yazdığı mektupta şu ifadelere yer vermiş:

"Bu süreç içerisinde benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Beni çok iyi anlıyorsun ve hassas ve kırılgan yeni beni hep anlayışla karşılıyorsun. Hastalığımın nedeniyle görülen semptomlar çok daha ciddi bir boyuta gelebilir. Doktorlar, hafıza kaybının çok daha kötüye gidebileceğini söylüyor. Hafızamı yeniden kaybedebilir hatta seni sonsuza kadar unutabilirim. Yine de benimle olmaya var mısın? Hafızamı kaç kez kaybedersem edeyim yine de her seferin de ona (Li Huayu) aşık olacağıma inanıyorum."

Li ve Maruyama'nın hikayesinin, başrollerini Adam Sandler ve Drew Barrymore'nun paylaştığı 2004 yılı yapımı romantik komedi filmi '50 First Dates' (50 İlk Öpücük) ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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