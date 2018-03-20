  • BIST 115.450
  • Altın 166,641
  • Dolar 3,9399
  • Euro 4,8592
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAEge açıklarında bir göçmen teknesi battı: 14 ölü

50 kişiye bir tuvalet, bir banyo!..

» »
Merkezi Ceza Evinde yapımına başlanan yeni bölüm ile ilgili eleştiri ve tepkiler giderek büyümeye başladı. 50 kişinin kalacağı bölümde, avlu olmaması ve bir banyo ile bir tuvaletin olması insan sağlığına aykırı bulundu. 
50 kişiye bir tuvalet, bir banyo!..

Taner ULUTAŞ

Cezaevi çevrelerinden ismi bizde saklı bir kaynak yaptığı açıklamada, Cezaevinde şuanda 530 mahkûm bulunuyor. Cezaevi idaresi yaklaşık üç gündür yeni bölüm inşaa etmeye çalışıyor. Tabiki yeni yapılmakta olan 50 kişilik bölüm kusura bakmayın ama uyduruk. 50 kişinin kalacağı bölümde bir banyo, bir tuvalet var. Avlu hiç yok. Havalandırma için 4 adet küçük pencere kondu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, salgın hastalık ve mahkûmların psikolojisini kanımca tahmin bile edemeyiz. Düşünün bu odaya ranzalar yerleşecek ve 50 civarı mahkum kalacak.Hayvanların ahırları bile daha düzgündür ifadesinde bulundu.

Yeni cezaevine geçiş sürecinde gerekli teknik ve fiziki çalışmaları yapmak adına kurulan komisyon da hayırlı olsun diyen ayni kaynak,ama vardiya çalışan beş grubu ve 125 personeli temsilen hiçbir vardiyadan temsilci bulunmaması büyük bir yanlış ve art niyetli bir uygulamadır. Bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekirdedi.

cezaevi-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özersay Ankara yolcusu19 Mart 2018 Pazartesi 21:43
  • Angolemli: "Müşavirlik adaletli şekilde kalkacak"19 Mart 2018 Pazartesi 17:50
  • Tarımsal Araştırma Enstitüsü meyve fidanı satışına başladı19 Mart 2018 Pazartesi 17:23
  • Gelener: “Çocuk hakları ihlali… Pedagojik açıdan da uygun değil”19 Mart 2018 Pazartesi 16:59
  • Bağımsızlık Yolu: "İşkenceye Karşı, Demokrasinin Yanındayız!19 Mart 2018 Pazartesi 16:56
  • Hava sıcaklığı yükselecek19 Mart 2018 Pazartesi 16:39
  • Görevden alma ve atama19 Mart 2018 Pazartesi 15:02
  • Kutlu Adalı Basın Ödülleri Töreni 27 Mart’a ertelendi19 Mart 2018 Pazartesi 14:44
  • Saffet Aşıksoy: "Logosu eşitlik ama eşitlik ayaklar altında"19 Mart 2018 Pazartesi 14:42
  • 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle başladı19 Mart 2018 Pazartesi 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti