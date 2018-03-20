50 kişiye bir tuvalet, bir banyo!..

Merkezi Ceza Evinde yapımına başlanan yeni bölüm ile ilgili eleştiri ve tepkiler giderek büyümeye başladı. 50 kişinin kalacağı bölümde, avlu olmaması ve bir banyo ile bir tuvaletin olması insan sağlığına aykırı bulundu.

Taner ULUTAŞ

Cezaevi çevrelerinden ismi bizde saklı bir kaynak yaptığı açıklamada, Cezaevinde şuanda 530 mahkûm bulunuyor. Cezaevi idaresi yaklaşık üç gündür yeni bölüm inşaa etmeye çalışıyor. Tabiki yeni yapılmakta olan 50 kişilik bölüm kusura bakmayın ama uyduruk. 50 kişinin kalacağı bölümde bir banyo, bir tuvalet var. Avlu hiç yok. Havalandırma için 4 adet küçük pencere kondu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, salgın hastalık ve mahkûmların psikolojisini kanımca tahmin bile edemeyiz. Düşünün bu odaya ranzalar yerleşecek ve 50 civarı mahkum kalacak.Hayvanların ahırları bile daha düzgündür ifadesinde bulundu.

Yeni cezaevine geçiş sürecinde gerekli teknik ve fiziki çalışmaları yapmak adına kurulan komisyon da hayırlı olsun diyen ayni kaynak,ama vardiya çalışan beş grubu ve 125 personeli temsilen hiçbir vardiyadan temsilci bulunmaması büyük bir yanlış ve art niyetli bir uygulamadır. Bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekirdedi.