50 Kuruş Basmanın Maliyeti 66 Kuruşa Çıktı!

Özkan Yalım’ın çalışmasına göre madeni para basımında kullanılan maden maliyetleri dövizle birlikte fırladı. 1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Türk ekonomisinin göstergesi olan Türk Lirası’ndaki erime, mecaz anlamının yanı sıra gerçekliğe dönüştü. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir çalışma yaparak özellikle madeni paraların basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin nasıl yükseldiğini ortaya koydu. Yalım, “Darphane’nin enerji, personel ve diğer giderleri var. Merkez Bankası madeni para basımında ciddi zarar ediyor” dedi.