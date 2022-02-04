  • BIST 1.959,27
  • Altın 784.75195
  • Dolar 13.5748
  • Euro 15.5647
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

50 milletvekili, 7 Şubat Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak

» »
KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak.
50 milletvekili, 7 Şubat Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak.

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi, 7 Şubat Pazartesi saat 10.00’da milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Covid 19 kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ant içme törenine üst düzey protokol davet edilirken, yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden ise birer temsilci katılabilecek.

TAK ve BRT’nin izleyebileceği tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

Törende, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içecek ve tüm milletvekilleri ayakta olacak. Ardından, sırayla iki genç katip ant içecek ve sırasıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa milletvekilleri soyadlarına göre alfabetik sırayla ant içecekler.

MİLLETVEKİLİ ANDI

Milletvekilleri görevlerine başlarken aşağıdaki şekilde ant içecek:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

23 Ocak’ta yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.

Milletvekilleri, 31 Ocak’ta ilçe seçim kurullarında düzenlenen törenlerle mazbatalarını almıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini ant içme töreninin ardından veya en geç Salı günü UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti04 Şubat 2022 Cuma 12:46
  • Gönyeli'de operasyon04 Şubat 2022 Cuma 12:42
  • atıcılık sporcu lisansı bulunmayan bir şahsa tabanca ile atış yaptırıldı04 Şubat 2022 Cuma 12:41
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu04 Şubat 2022 Cuma 12:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Uyumlu çalışacak bir hükümet önemli04 Şubat 2022 Cuma 12:14
  • İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı04 Şubat 2022 Cuma 12:04
  • KTTB 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle mesaj yayımladı04 Şubat 2022 Cuma 11:33
  • Sucuoğlu: Gayriresmi görüşmelerde çok da büyük bir olumsuzluk görünmedi04 Şubat 2022 Cuma 11:26
  • Akacan’a silahlı saldırıya 3 tutuklama04 Şubat 2022 Cuma 11:25
  • Regaip Kandili dolayısıyla Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde program düzenlendi04 Şubat 2022 Cuma 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti