  • BIST 1.922,49
  • Altın 782.70232
  • Dolar 13.5519
  • Euro 15.4883
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

50 milletvekili, bugün yemin ederek resmen göreve başladı

» »
Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekili, bugün yemin ederek resmen göreve başladı.
50 milletvekili, bugün yemin ederek resmen göreve başladı

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekili, bugün yemin ederek resmen göreve başladı.

23 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 31 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 18, Demokrat Parti’den (DP) 3, Halkın Partisi’nden (HP) 3, Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 2 milletvekili bugün Meclis’te yemin etti. 

CTP Gazimağusa milletvekili Teberrüken Uluçay Covid-19 testi pozitif olduğundan yemin törenine katılamadı. 

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, eski dönem meclis başkanları Önder Sennaroğlu ile Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, eski dönem Meclis Başkan yardımcıları Hüseyin Avkıran Alanlı ve Recep Gürler de törene katıldı. Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törene katılamadı.

Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ant içme töreninde yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden birer temsilci yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık etti. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise divan katipleri oldu.

Törende, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içti, tüm milletvekilleri Üstel’i ayakta dinledi. Üstel’den sonra katipler Yeşilırmak ve Talat ant içti. Yemin törenine alfabetik ilçe sırası ve vekillerin alfabetik soyadlarına göre devam edildi.

Buna göre ilçelere göre ant içme sırası, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa olarak gerçekleşti. Her vekilin andı okuması yaklaşık yarım dakika sürdü. Yemin töreni yaklaşık 50 dakikada tamamlandı.

Meclis Başkanı Üstel, bazı kelimelerin eksik veya yanlış okunmasından ötürü UBP milletvekilleri Hakan Dinçyürek, İzlem Gürçağ Altuğra ve Fırtına Karanfil’den andı yeniden okumasını istedi. Fırtına Karanfil andı 3 kez okudu.

MİLLETVEKİLİ ANDI

Milletvekilleri görevlerine başlarken okuduğu ant şöyle:
"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Yemin töreninden sonra Meclis Geçici Başkanı Üstel, başkanlık divanı seçiminin, bir sonraki toplantıda olması konusunda mutabakata varıldığını belirterek, bu kararı vekillerin onayına sundu. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Üstel, bir sonraki birleşimin 21 Şubat’ta yapılacağını açıklayarak birleşimi kapattı ve milletvekilleriyle davetlileri, resepsiyona davet etti. 

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

KKTC’de 4 yıl önce 7 Ocak 2018’de yine erken seçim için sandığa gidilmiş, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak vekiller belirlemişti. Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde 4 yılın ardından yeni dönem başlamış oldu.

23 Ocak Erken Genel Seçimi’nde seçilen milletvekillerinin ant içtiği bugünkü toplantı, Meclis’in 10’uncu dönem 1. yıl ilk toplantısı olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri bugün yemin edecek07 Şubat 2022 Pazartesi 09:59
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?07 Şubat 2022 Pazartesi 09:51
  • Hava bugün nasıl olacak?07 Şubat 2022 Pazartesi 09:47
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 7 saat süresince elektrik verilemeyecek07 Şubat 2022 Pazartesi 09:45
  • Taner Ulutaş yazdı... Hade be ‘Gumbaro’ erken seçime git !..07 Şubat 2022 Pazartesi 09:38
  • En yaşlı üye Üstel, meclisi açacak06 Şubat 2022 Pazar 22:26
  • Sucuoğlu esneklik göstermeli06 Şubat 2022 Pazar 22:14
  • Tatar, yemin törenine katılamayacak06 Şubat 2022 Pazar 20:34
  • Sucuoğlu: TC İle KKTC İki Ayrı Devlet Ancak Bir Millettir06 Şubat 2022 Pazar 20:30
  • KKTC'de bugün 368 yeni vaka06 Şubat 2022 Pazar 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti