Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekili, bugün yemin ederek resmen göreve başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekili, bugün yemin ederek resmen göreve başladı.

23 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 31 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 18, Demokrat Parti’den (DP) 3, Halkın Partisi’nden (HP) 3, Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 2 milletvekili bugün Meclis’te yemin etti.

CTP Gazimağusa milletvekili Teberrüken Uluçay Covid-19 testi pozitif olduğundan yemin törenine katılamadı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, eski dönem meclis başkanları Önder Sennaroğlu ile Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, eski dönem Meclis Başkan yardımcıları Hüseyin Avkıran Alanlı ve Recep Gürler de törene katıldı. Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törene katılamadı.

Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ant içme töreninde yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden birer temsilci yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık etti. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise divan katipleri oldu.

Törende, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içti, tüm milletvekilleri Üstel’i ayakta dinledi. Üstel’den sonra katipler Yeşilırmak ve Talat ant içti. Yemin törenine alfabetik ilçe sırası ve vekillerin alfabetik soyadlarına göre devam edildi.

Buna göre ilçelere göre ant içme sırası, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa olarak gerçekleşti. Her vekilin andı okuması yaklaşık yarım dakika sürdü. Yemin töreni yaklaşık 50 dakikada tamamlandı.

Meclis Başkanı Üstel, bazı kelimelerin eksik veya yanlış okunmasından ötürü UBP milletvekilleri Hakan Dinçyürek, İzlem Gürçağ Altuğra ve Fırtına Karanfil’den andı yeniden okumasını istedi. Fırtına Karanfil andı 3 kez okudu.

MİLLETVEKİLİ ANDI

Milletvekilleri görevlerine başlarken okuduğu ant şöyle:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Yemin töreninden sonra Meclis Geçici Başkanı Üstel, başkanlık divanı seçiminin, bir sonraki toplantıda olması konusunda mutabakata varıldığını belirterek, bu kararı vekillerin onayına sundu. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Üstel, bir sonraki birleşimin 21 Şubat’ta yapılacağını açıklayarak birleşimi kapattı ve milletvekilleriyle davetlileri, resepsiyona davet etti.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

KKTC’de 4 yıl önce 7 Ocak 2018’de yine erken seçim için sandığa gidilmiş, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak vekiller belirlemişti. Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde 4 yılın ardından yeni dönem başlamış oldu.

23 Ocak Erken Genel Seçimi’nde seçilen milletvekillerinin ant içtiği bugünkü toplantı, Meclis’in 10’uncu dönem 1. yıl ilk toplantısı olarak kayıtlara geçti.