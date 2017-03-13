50 milletvekilinden 49 milletvekili oy verdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay üyeliği için seçim sonunda yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay üyeliği için seçim yapıldı. Seçimde, Sayıştay üyeliğine 26 oy alan Gülgün Sahir seçildi. İkinci aday Mehmet Ali Rıfkı 22 oy aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde il olarak, Danışma Kurulu’nun, Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihale süreci, bu süreçte yaşananlar ve kamu ihale yasasının pratikte ortaya çıkardığı zorluklar ile ilgili Meclisi araştırma komitesinin üye sayısını belirleyen kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihale süreci, bu süreçte yaşanalar ve kamu ihale yasasının pratikte ortaya çıkardığı zorluklar ile ilgili meclis araştırma komitesinin oluşturulmasına ilişkin kararı milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, (Çalışma Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüştüğü, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oy birliğiyle onaylandı.

ANGOLEMLİ

Bilgiye ve onaya sunuş işlemleri sonunda TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, trafik konusunda güncel konuşma yaptı.

Yaşanan tüm olumsuzluklara, trafik kazalarına rağmen önlem alınmadığını belirten Angolemli, trafik işlerinin bir elde toplanması gereği üzerinde durdu.

Angolemli, Ulaştırma bakanlığının en önemli görevinin trafik olduğunu söyledi.

Tüm şirketlerde, kamyonların denetlenmesi gerektiğini belirten Angolemli, caydırıcı önlemlerin de şart olduğunu vurguladı.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, trafik kazalarının herkesi üzdüğünü söyleyerek, bir çok konuda eksiklikler olduğunu, ancak imkanlar doğrultusunda çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Her kazadan sonra söylenen sözlere dikkat edilmesini isteyen Bakan Dürüst, her kazadan sonra yapılan konuşmaların neredeyse hatalı şoförleri akladığını söyledi.

Cep telefonu, alkol, süratli araç kullanımına dikkat çeken Dürüst, kazaların sebebinin sadece yollarmış gibi gösterilmesini eleştirerek, “Benim görevim biter bir başkası gelir, o gelen sihirli değnekle tüm sorunları giderecek mi?” diye sordu.

Anavatan Türkiye ile ilgili etkinliklere geçmişte olduğu gibi şimdi de, gelecekte de katılacağını vurgulayan Bakan Dürüst, bu tür etkinliklere katılmasının hesabını kimseye vermeyeceğini açıkladı.

Bir soru üzerine Dağ yolundaki kaza sonrasında yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Dürüst, ehliyetlerde yapılan yasal düzenlemelere değindi.

Dağ yolunda kum havuzu konusunda sorulan soruları da yanıtlayan Bakan Dürüst, yapılan eleştirinin yerinde olduğunu belirterek, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Konuşmalar sonunda ve başsavcılıktan gelen görüşün okunması ardından Sayıştay üyeliğinin seçimine geçildi.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın talebiyle söz alan Meclis Başkanı Sibel Siber, Denktaş’ın istemiyle Sayıştay Üyeliği seçimleri ve seçimin Haziran ayında yapılmasına yönelik başsavcılıktan görüş alındığını belirterek, Başsavcılıktan gelen görüşü okudu.

Hukuki olarak seçim konusunda bir sıkıntı görülmemesi üzerine seçime geçildi ve seçim kapalı oylama ile yapıldı.

Seçimlerin ardından sandık açılarak sayım işlemi yapıldı. 50 milletvekilinden 49 milletvekilinin oy verdiği seçimde 1 oy iptal edildi. Sayıştay üyeliğine 26 oy alan Gülgün Sahir seçildi. Diğer aday Mehmet Ali Rıfkı ise 22 oy aldı.