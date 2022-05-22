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50 milyon dolarlık davanın sıradaki tanığı Johnny Depp

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Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki savaş devam ederken mahkemede yeniden Johnny Depp konuşacak. Depp, Amber Heard savunmasına tanık olarak çağırılıyor.
50 milyon dolarlık davanın sıradaki tanığı Johnny Depp

2018’de Amber Heard’ün kaleme aldığı yazı Heard ve eski eşi Johnny Depp’in hayatını tamamen değiştirdi. Heard, yazısında ünlü aktörün ismini vermese de tüm oklar Johnny Depp’i “kadın döven” olarak niteledi.

Bu yazıdan sonra Johnny Depp iptal kültürüne yenildi, itibarı zedelendi ve Karayip Korsanları, Fantastik Canavarlar gibi yer aldığı uzun soluklu projelerden de çıkarıldı.

İkili şimdi Heard’ün yazdıklarının iftira olup olmadığının belirlenmesi için hukuki bir savaş veriyor. Heard, Depp’in kendisini dövdüğü, şişe ile cinsel tacizde bulunduğu gibi kan donduran iddialarda bulunurken; Depp de Heard’ün taahhüt ettiği bağışı yapmayarak mahkemede yalan söylediğini, şiddete uğradığını, parmağının Heard tarafından kesildiğini iddia ediyor.

AMBER HEARD TARAFI JOHNNY DEPP’İ TANIK OLARAK ÇAĞIRIYOR

Devam eden davada 23 Mayıs’ta tanık olarak yeniden Johnny Depp’in çıkması bekleniyor. Depp, 11 Nisan’da başlayan duruşmanın son haftasında bir anatomi uzmanı ve bir IPV uzmanından sonra üçüncü tanık olarak çağrılacak.

Amber Heard ve hukuk ekibinin temsilcileri, tanık takvimi hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Ancak Depp’in hukuk ekibine yakın bir kaynak, oyuncunun önümüzdeki hafta ilk iş olarak kürsüye çıkacağını doğruladı.

Heard’ün savunmasının Depp’i tanık olarak çağırması ise cesur bir hamle olarak görülse de riskli olabileceği de düşünülüyor. Depp şimdiye kadar, ilişkileri ve evlilikleri sırasında Heard’e asla kötü davranmadığı konusundaki ısrarını oldukça ikna edici bir şekilde dile getirdi.

Yargıç Penney Azcarate, kapanış argümanlarının 27 Mayıs’ta gerçekleşmesini istediğini söyledi.

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