  • BIST 111.126
  • Altın 277,264
  • Dolar 5,8516
  • Euro 6,5203
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

50 milyon sterlinlik mücevher çaldılar

» »
50 milyon sterlinlik mücevher çaldılar
50 milyon sterlinlik mücevher çaldılar

Formula 1’in eski patronu, Britanyalı milyarder Bernie Ecclestone’un kızı Tamara Ecclestone’un (35) evine dün akşam hırsız girdi; 50 milyon sterlinlik (390.8 milyon lira) mücevher çalındı.

Ecclestone’un, Britanya’nın başkenti Londra’nın Kensington Semti’ndeki evine giren hırsızların dünyaca ünlü mücevher firmalarının imzasını taşıyan onlarca saat, yüzük, küpe, kolye ve bilezik çaldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, şimdiye kadar herhangi bir tutuklama olmadığı, hırsızların yakalanması için Ecclestone’un evindeki güvenlik görevlileriyle işbirliği yapıldığı ve kamera görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Ecclestone’un sözcüsü, “Tamara bu olay sonrasında çok sarsıldı; ailesi de şaşkın ve üzgün” dedi.

Ecclestone, 55 odalı evini 2011 yılında 45 milyon sterline satın almıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SNP lideri Sturgeon: İskoçya 'Biz bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB'den ayrılmak istemiyoruz' dedi13 Aralık 2019 Cuma 10:02
  • Muhafazakar Parti %43 - İşçi Partisi %3213 Aralık 2019 Cuma 10:00
  • İngiltere seçimlerini Muhafazakar Parti kazandı, İşçi Partisi lideri Corbyn istifa edeceğini açıkladı13 Aralık 2019 Cuma 09:59
  • İngiliz basını ‘oyunu kullandı’12 Aralık 2019 Perşembe 17:44
  • İngiltere seçimleri: Kraliçe oy kullanacak mı, sandıkta usulsüzlük yapılıyor mu?12 Aralık 2019 Perşembe 11:47
  • İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler?12 Aralık 2019 Perşembe 10:12
  • İngiltere'de karar anı, gitmek mi zor kalmak mı?11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40
  • Jeremy Corbyn: Sosyalist bir hükümet programı hedefleyen İşçi Partisi lideri sürpriz yapabilecek mi?10 Aralık 2019 Salı 10:11
  • Boris Johnson: Osmanlı nazırı Ali Kemal'in, Türkiye karşıtı kampanyayla referandum kazanan torunu seçim sınavını geçecek mi?10 Aralık 2019 Salı 10:09
  • İngiltere’de sağlık skandalı Boris Johnson’a özür dilleti09 Aralık 2019 Pazartesi 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti