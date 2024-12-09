50. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu

Gerçekleştirilen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde kazananlar belli oldu.
Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın yaptığı geceye ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.
İşte Altın Kelebek Ödüllerini kazanan isimler:
En İyi Kadın Oyuncu: Demet Evgar
En İyi Erkek Oyuncu: Mert Yazıcıoğlu
En İyi Dizi: İnci Taneleri
Meslekte 30. Yıl Ödülü: Ata Demirer
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Güldür Güldür Ekibi
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Giray Altınok
En İyi Komedi Dizisi: Prens
Meslekte 35. Yıl Özel Ödülü: Müge Anlı
Meslekte 30. Yıl Ödülü: Acun Ilıcalı
En İyi Şarkı: Ateşe Düştüm – Mert Demir & Mela Bedel
50. Yıl Özel Ödülü: Erol Evgin
50. Yıl Özel Ödülü: MFÖ
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