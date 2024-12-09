50. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu

Gerçekleştirilen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde kazananlar belli oldu.

Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın yaptığı geceye ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.

İşte Altın Kelebek Ödüllerini kazanan isimler:

En İyi Kadın Oyuncu: Demet Evgar

En İyi Erkek Oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

En İyi Dizi: İnci Taneleri

Meslekte 30. Yıl Ödülü: Ata Demirer

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Güldür Güldür Ekibi

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Giray Altınok

En İyi Komedi Dizisi: Prens

Meslekte 35. Yıl Özel Ödülü: Müge Anlı

Meslekte 30. Yıl Ödülü: Acun Ilıcalı

En İyi Şarkı: Ateşe Düştüm – Mert Demir & Mela Bedel

50. Yıl Özel Ödülü: Erol Evgin

50. Yıl Özel Ödülü: MFÖ