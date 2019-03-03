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'50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir'

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İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din. İslamiyet Avrupa'da ve Amerika'da ikinci din oldu, Afrika'da hızla yayılıyor, Uzak Doğu'da ve Rusya'da yayılıyor.
'50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir'

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din. İslamiyet Avrupa'da ve Amerika'da ikinci din oldu, Afrika'da hızla yayılıyor, Uzak Doğu'da ve Rusya'da yayılıyor. Bu hızla yayılış istatistiki olarak öyle gösteriyor ki 50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir" dedi.

Prof. Dr. Şentürk, Erzurum Diplomasi Akademisince Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Açık Medeniyet İslam'ın Gelecek Vizyonu" konferansında yaptığı konuşmada, konferansta "İslam'ın günümüzde insanlığa bir katkısı olabilir mi?", "Müslümanlar olarak bizim dünyaya bir vaadimiz var mı?" sorularına cevap arayacaklarını söyledi.

Şentürk, İslam dinin dünyada hızla yayıldığını anlatarak, "İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din. İslamiyet Avrupa'da ve Amerika'da ikinci din oldu, Afrika'da hızla yayılıyor, Uzak Doğu'da ve Rusya'da yayılıyor. Bu hızla yayılış istatistiki olarak öyle gösteriyor ki 50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir. Şimdi bu Avrupa ve Amerika için tehdit midir? İşte gelecek vizyonumuz bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

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