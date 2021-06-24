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50 vaka!

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50 vaka!
50 vaka!

"Toplam 8033 test yapıldı, 45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel  50 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1 

Güzelyurt 

Zümrütköy -1 

İskele 

İskele Merkez-1 


24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 45 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765 

Toplam Vaka Sayısı: 7895 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622

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