"Toplam 8033 test yapıldı, 45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır.
28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5
Girne
Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1
Güzelyurt
Zümrütköy -1
İskele
İskele Merkez-1
24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 45
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765
Toplam Vaka Sayısı: 7895
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622
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