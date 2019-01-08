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"50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı"

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"25 yaşındaki bir kadının vücudu olağanüstüdür, 50 yaşındaki bir kadının vücudu hiç de olağanüstü değildir"
"50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı"

"50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı" diyen Fransız yazar Yann Moix ülkesinde tepki çekti. Sosyal medyada ise birçok kişi 50 yaşındaki Moix ile dalga geçti.

Marie Claire dergisine konuşan Yann Moix, 50 yaş üstü kadınlara aşık olamadığını, bu kadınları "çok yaşlı" bulduğunu söyledi. Moix, "Genç kadınların vücutlarını tercih ediyorum. Bütün mesele bundan ibaret. 25 yaşındaki bir kadının vücudu olağanüstüdür. 50 yaşındaki bir kadının vücudu hiç de olağanüstü değildir" dedi.

Fransız yazar bu sözleri sonrası özellikle sosyal medyada şakayla karışık eleştirildi.

"50 yaş üstü kadınlar derin bir nefes almışlardır"

Fransız komedyen Marina Foïs, Twitter hesabından yaptığı şakada 49 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek, Moix ile yatmak için "sadece 1 yıl 14 günü kaldığını" söyledi.

Sosyal medyada Moix ile dalga geçenlerden biri "50 yaş üstü kadınlar onun bu sözleriyle derin bir nefes almışlardır" derken, bir diğeri de yazara atıfla, "50 yaş üstü kadınlar lütfen size görünmez olabilir mi?" diye sordu.

50 yaşın üstündeki bazı kadınlar ise Moix'yı protesto etmek için sosyal medyada vücutlarını gösteren bazı fotoğraflar paylaştı.

Özellikle Asya kökenli kadınlarla beraber olmak istediğini de söyleyen Yann Moix ise aldığı eleştiriler sonrası RTL Radyosu'na konuştu.

Moix, kadın zevkinden dolayı eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

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