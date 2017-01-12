50 yaş üzerindekilere "öğleden sonra çay ve kahve içmeyin" tavsiyesi

İngiltere'deki Age UK adlı hayır kuruluşu için hazırlanan çalışmada, 50 yaşın üzerindekilere iyi bir gece uykusu için, öğleden sonra çay ve kahve içmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Çalışmada, 50 yaşın üzerindekilerin günde yedi ila sekiz saat uyumaları öğütleniyor ve bunu gerçekleştirmek için bazı ipuçları verildi.

Öğleden sonra çay ve kahve içilmemesinin yanı sıra yapılan öneriler arasında, gündüz saatlerindeki şekerlemenin yarım saatten daha kısa sürmesi de var.

Önerilerden bazıları ise şöyle: