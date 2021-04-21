50 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 50 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 19 merkezde aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ
Haber Kıbrıs WEB TV'de Ali Baturay'a konuşan Üstel, 40 bin doz aşının gelmesiyle birlikte 2 bin kişinin Aşı Bilgi Sistemi’ni kullanarak, müracaat ettiğini açıkladı.
1 HAFTADA 50 YAŞ BİTECEK
Üstel, 1 hafta içerisinde 50 yaş ve üzerinin tamamlanmasının hedeflendiğini ardından ise risk gruplarının aşılanmaya başlanacağını belirtti.
AŞILAMA 19 MERKEZDE
Katıldığı programda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde AstraZeneca aşısı yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 18 merkezde ise SinoVac aşısının yapıldığını ve BionTech aşısının ise sağlık ocaklarında yapılmaya devam edildiğini açıkladı.
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