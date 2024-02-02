50 yaşında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu

İskender Bayram'ın ölüm nedeni ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
31.01.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İskender BAYRAM (E-50)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Kalp Krizi, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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