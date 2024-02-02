50 yaşında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu

Araç kullanırken aniden rahatsızlanan ve hayatını kaybeden İskender Bayram'ın ölüm nedeni belli oldu.

İskender Bayram'ın ölüm nedeni ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.01.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İskender BAYRAM (E-50)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Kalp Krizi, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.