50 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan 50 yaşındaki Alaattin Aybek aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 01.00 sıralarında, aniden rahatsızlanan Aybek'e ilk müdahalesi otelde görevli sağlık çalışanı tarafından yapıldı. Aybek daha sonra kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde ya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.