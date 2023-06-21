50 yıl önce denizaltı kazasından kurtulmuştu: Kayıp Titanik keşif aracıyla ilgili ürküten açıklama

Titanik’in enkazına gitmek isterken okyanusta sırra kadem basan Titan denizaltısını kurtarmak için zamana karşı yarış sürerken, tarihte denizin en derinindeki kurtarma operasyonunda sağ kalan son kişi olan Roger Mallinson, İngiliz televizyonuna kayıp deni

1912'de okyanusa batan lüks yolcu gemisi Titanik'in enkazında incelemelerde bulunmak üzere yola çıkan denizaltıdaki 5 kişinin akıbetiyle ilgili uzmanlardan endişe verici açıklamalar geldi.

OceanGate Expeditions şirketi, önceki gün denizaltına inen Titan isimli aracın Titanik’in batığına inerken kaybolduğunu duyurmuştu. Denizaltında İngiliz iş insanı Hamish Harding, OceanGate CEO'su Stockton Rush, Pakistan asıllı İngiliz iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman ile defalarca Titanic'in batığına keşfe giden Fransız denizci Paul-Henri Nargeolet bulunuyor.

Mallinson ve Chapman, 1973’te kaybolan denizaltıdan saatler sonra kurtarılabilmişti.

TİTANİK’İN ENKAZINDA SIKIŞMIŞ OLABİLİR

Uluslararası bir ekip binlerce kilometrelik alanda kayıp denizaltıyı bulmak için zamana karşı yarışırken, bazı lojistik engellerin operasyonu zorlaştırdığı bildirildi. Resmi yazışmalarda Titanik enkazının yakınlarından belirli aralıklarla sesler geldiği belirtilse de bu açıklamalar henüz doğrulanmadı.

Denizaltının Titanik'in enkazı içinde sıkışmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Kurtarma ekipleri, denizaltındakiler hâlâ hayattaysa muhtemelen perşembe gününe kadar yetecek oksijenleri kaldığını ifade ediyor. Kurtarma ekibinden John Mauger, “Denizaltının yerini tespit etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. ABD ve Kanada'nın ortak operasyonunda ekipler denizaltının bulunduğu derinliğe inebilecek bir kurtarma aracı da bulmaya çalışıyor.

‘ÇOK KÖTÜ BİR İŞARET’

Denizaltının mekanik arıza nedeniyle hareket edemiyor ve su yüzüne çıkamıyor olabileceği belirtilirken, tarihte denizin en derininde gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda sağ kalan son kişi olan Roger Mallinson, kayıp denizaltının akıbetiyle ilgili çok kötü hisleri olduğunu ifade etti.

Roger Mallinson

1973'te denizin yaklaşık 500 metre derinliğinde küçük bir denizaltında 84 saat mahsur kaldıktan sonra beraberindeki Roger Chapman ile beraber İrlanda açıklarında kurtarılan Roger Mallinson, OceanGate denizaltısından hiçbir sinyal gelmemesini “çok kötü bir işaret” olarak niteledi. Sky News'e konuşan 85 yaşındaki Mallinson, “Bir şekilde sinyal gönderememelerinin nedenini anlamıyorum. Bir şeylerin ters gittiği yönünde korkunç bir hissim var” dedi.

50 yıl önce Mallinson'ın sağ kurtulduğu Pisces III denizaltısı, okyanus tabanına telefon kablosu yerleştirirken makine bölümünün hasar almasıyla denizin derinliklerinde mahsur kalmıştı. Denizaltıya su dolduğunu anlatan Mallinson, “Patlayacak gibiydi. Dilimizi ısırmamak için ağzımıza koyabileceğimiz beyaz kumaşlar bulabildik” diye konuştu.

Mallinson, oksijeni harcamamak için konuşmadan ve hareket etmeden saatlerce beklediklerini ifade ederek “Arkadaşımla birbirimizi sürekli gözettik. Hayatta kalmamızı sağlayan en önemli şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.