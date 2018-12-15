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50 yıl önce kaybolan babasının kemiklerini evinde buldu

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New York Post’ta yer alan habere göre, Long Island’da yaşayan Mike Carroll, 50 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan babasının kemiklerini evinin bodrumunda buldu.
50 yıl önce kaybolan babasının kemiklerini evinde buldu

Yetkililer, DNA testinin kemiklerin, baba George Carroll’a ait olduğunu doğruladığını söyledi.

 

George Caroll, 1961 yılında oğlu henüz 8 aylıkken, ortadan kayboldu. Mike, büyüdükten sonra babasını bulmaya karar verdi ve bir medyuma danıştı. Medyum ona, babasının cesedini annesine ait evin bodrumunda aramasını tavsiye etti.

Carroll “Medyum, babamın bir kör nesne ile başına aldığı bir darbe sonucu öldüğünü söyledi. Ona göre, kafasına bir boruyla vurulmuş ve diri diri gömülmüş” dedi.

Polis, Mike’in babasının gerçekten de başına aldığı darbe sonucu öldüğünü doğruladı.

George’un ölümü şu anda cinayet olarak araştırılıyor, ancak oğlu ‘adalet’ istemiyor.

Mike, “Biz kemikleri bulunca, adalet yerini buldu, Biz babamızı bulduk, biz kazandık” dedi.

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