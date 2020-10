Yazar Per Holm Knudsen‘in 1975 yılında yayınladığı “How a Baby Is Made?” (Nasıl Bebek Yapılır?) isimli kitabında, çocuklara gerçekçi bir şekilde cinsel eğitim anlatılıyor.Danimarkalı yazar ve psikoterapist Per Holm Knudsen‘in yazdığı “How a Baby Is Made?” (Nasıl Bebek Yapılır?) adlı kitap 1975‘te Piccolo Books‘tan çıkmıştır.İşte bebeğin annesi ve babası. Birbirlerini çok seviyorlar. Bebek sahibi olmak için birbirlerine yardım ettiler.Ebeveynler hiçbir kıyafetini giymediğinde, annenin bacakları arasında bir açıklık olduğunu görürsünüz. Bunun adı vajinadır. Babanınsa penisi ve testisleri vardır.