  • BIST 3.975,01
  • Altın 988.819
  • Dolar 18.5889
  • Euro 18.5079
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

’50 yıldır banyo yapmayan adam’ hayatını kaybetti

» »
İran'da hastalanmaktan korkması nedeniyle yıllardır yıkanmaktan kaçınan yaşlı adam, banyo yaptırıldıktan birkaç ay sonra hastalanarak hayatını kaybetti.
’50 yıldır banyo yapmayan adam’ hayatını kaybetti

İran’da “hasta olma korkusuyla” 50 yıldan fazla süredir yıkanmadığı belirtilen kişi, 94 yaşında öldü.

İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde “Hacı amca” lakaplı yaşlı adam, 50 yılı aşkın süredir, hasta olma korkusuyla banyo yapmıyordu.

Birkaç yıl önce köyün gençleri, yaşlı adamı banyoya götürmek isteseler de başarılı olamamıştı. Yaşlı adamın başka bir zaman da yıkanması için yakındaki akarsuya götürülmek istendiğini fark edince arabadan atladığı ve kaçtığı anlatılıyordu.

Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı. Ancak birkaç ay sonra hastalanan 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Zor tabiat şartlarına dayanıklılığı nedeniyle köylülerin saygısını kazanan yaşlı adamın hayatı boyunca evlilik yapmadığı da biliniyor. Köylülerin yaptığı kapısı olmayan bir barakada kalan yaşlı adamın, çöplerden yediği yiyeceklerle hayatını sürdürmesine rağmen yıllarca herhangi bir hastalığa yakalanmadığı öne sürüldü.

Söz konusu hayat tarzını seçme nedeni bilinmeyen yaşlı adamın ölmeden önce akli dengesinin yerinde olduğu, ülke ve dünyadaki güncel konulardan insanlardan duyduğu kadarıyla haberdar olduğu da iddia edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lafarge: Fransız çimento şirketi IŞİD’e yardım ettiğini kabul etti19 Ekim 2022 Çarşamba 08:16
  • İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti18 Ekim 2022 Salı 19:29
  • İran’da hapishanede yaşanan olaylarda dört kişi hayatını kaybetti16 Ekim 2022 Pazar 14:46
  • Petrol krizinde yeni gelişme! Arap ülkelerinden Biden’ı kızdıracak açıklama16 Ekim 2022 Pazar 14:25
  • İ﻿ran'da Z kuşağı, 'hayatın başka türlü yaşanabileceğini fark etti'16 Ekim 2022 Pazar 14:06
  • İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor15 Ekim 2022 Cumartesi 20:54
  • İran’da işçi grevleri yayılıyor, genel grev çağrıları yapılıyor15 Ekim 2022 Cumartesi 17:25
  • Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım15 Ekim 2022 Cumartesi 15:39
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macron’u Eleştirdi14 Ekim 2022 Cuma 20:40
  • Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu13 Ekim 2022 Perşembe 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti