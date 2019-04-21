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500 avro cuma günü tedavülden kaldırılıyor

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AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılan 500 avroluk banknot, Almanya ve Avusturya'da da 26 Nisan tarihinden sonra tedavülden kalkacak.
500 avro cuma günü tedavülden kaldırılıyor

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 avroluk banknotların 17 yıllık varlığı Cuma günü son bulacak. Avrupa Merkez Bankası Konseyi, terör finansörleri ve kalpazanlarla mücadele etmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için paranın tedavülden kaldırıldığını açıkladı.

AB Merkez Bankası Konseyi, 2019 yılı Mart ayı itibariyle dünya piyasalarında 254 milyar avro değerinde 509 milyon adet 500 avroluk banknot bulunduğunu açıkladı. Banka, 500 avroluk banknotların günlük hayatta kullanılamayacağını ancak elinde 500 avroluk banknot bulunanların kendi ülkelerinin merkez bankalarından her zaman bozdurma ve takas yapma imkanına sahip olduğunu açıkladı.

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