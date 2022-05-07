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500 bin kişilik araştırma, 38 yaş üstü için ideal uyku süresini buldu

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Britanya’nın Cambridge Üniversitesi ve Çin’in Fudan Üniversitesi’nden oluşan bir araştırma ekibi orta yaş ve üstü için yedi saatlik uykunun ideal olduğunu ortaya koydu.
500 bin kişilik araştırma, 38 yaş üstü için ideal uyku süresini buldu
Fotoğraf: AA

Natural Aging adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma için 38 ila 73 yaşlarında 500 bin deneğin verilerini inceleyen ekip, yetersiz veya aşırı uyumanın bilişsel performans ve ruh sağlığı üzerinde kötü etkileri olduğunu belirledi.

DW Türkçe’deki Carla Bleiker imzalı yazıya göre denekler, araştırmada uyku şekilleri, sağlıkları ve ruhsal durumlarına ilişkin sorulara yanıt verdi. Katılımcılar işlem kapasiteleri, görsel dikkat, hafıza ve sorun çözme yeteneklerini sınayan bazı testlerden de geçti. Tüm bu testlerde yedi saat kesintisiz uyuyanlar en iyi performansı sergiledi.

Uykuyla bağlantılı elde edilen bir diğer veri de tutarlılıkla ilgili. Bu konuda da en iyi sonuçlar, uyku düzenlerinde uzun süre az dalgalanma gösteren ve yedi saate bağlı kalan kişilerden elde edildi.

Kesintili uyku: Demans riski

Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi Profesörü Barbara Sahakian, “İyi bir gece uykusu, yaşamın her aşamasında önemlidir, ancak özellikle yaşlandıkça önemlidir” dedi.

Araştırmacılar, uyku eksikliğinin beynin kendisini toksinlerden arındırma sürecini engelleyebileceğini belirtti. Ayrıca derin uykunun bozulmasının bilişsel gerilemeden de sorumlu olabileceği kaydedildi.

Derin uyku düzeni bozulduğunda, bu hafıza konsolidasyonunu etkiliyor. Bu durum da beyinde bazı bunama türlerine neden olabilen amiloidin birikmesine yol açabiliyor.

Uyku süresi beyin yapısını etkiler

Araştırmacılar ayrıca beyin görüntüleme ve genetik verilere de baktı, ancak bu veriler yalnızca 40 binden az katılımcı için mevcuttu.

Bu veriler, uyku miktarının beynin hafıza ve öğrenme merkezi olarak kabul edilen hipokampus ve gönüllü hareketleri yürütmekten sorumlu olan precentral korteks gibi beyin bölgelerinin yapısındaki farklılıklarla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Alzheimer ve bunama gibi yaşlanma hastalıklarının riski uyku süreleriyle de bağlantılı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, uyku bilimi alanında daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.

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