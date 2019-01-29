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500 euroluk 'Bin Ladin' banknotlara veda

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Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak’tan itibaren 19 üye ülkeden 17'sinde 500 euroluk banknotların basımı durduruldu.
500 euroluk 'Bin Ladin' banknotlara veda

Söz konusu banknotların diğer ülkelere göre daha çok kullanıldığı Avusturya ve Almanya'da ise sorunsuz bir dönüşüm amacıyla 26 Nisan'a kadar bu para basılacak.

ECB'nin istatistiklerine göre dolaşımdaki paraların sadece yüzde 2,4'ünü 500 euroluk banknotlar oluştururken bu paraların değeri ise piyasadaki tüm euroların yüzde 20'sinin üzerinde.

Neden 'Bin Ladin' banknotları?

Açıklamada, Euro para biriminin en değerli banknotlarının kara para aklama ve terör faaliyetleri ile mücadelede etkinliği sağlaması amacıyla tedavülden kaldırılacağı belirtildi.

Halk tarafından çok fazla tercih edilmeyen 500 euroluk banknotlara terör ve yasa dışı örgütler tarafından sıkça kullanılması nedeniyle 'Bin Ladin' banknotları adı verilmişti.

1 milyon euro kaç kilo?

500 euroluk banknotlardan oluşan 1 milyon euronun ağırlığı sadece 2,2 kilo. Aynı miktar için 100 dolarlık banknotların ağırlığı ise yaklaşık 6 kat.

Avrupa'da birçok işyeri zaten uzun zamandır güvenlik gerekçesiyle 500 euroluk banknotları kabul etmiyor. Ancak bu 500 euroluk banknotların değersiz olacağı anlamına gelmiyor.

Piyasada kullanılmaya devam edilecek. Elinde 500 euro kağıt para olanlar, ulusal bankalara yatırabilecek ve bankalar para değişimi yapabilecek.

AB'nin ortak para birimi Euro 20 yaşında

Fransa ve Almanya'nın önderliğinde alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 1999'da, 11 ülkede finans piyasasıyla tanışan Euro, üç yıl sonra 12 ülkede tamamen tedavüle girdi, yaklaşık 300 milyon kişinin resmi para birimi oldu.

Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İspanya, Portekiz, Avusturya, İrlanda, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan'a daha sonra 7 ülke daha eklenerek Euro Bölgesi'nin sınırları 19 ülkeyi kapsadı.

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