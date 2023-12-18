  • BIST 7875.98
  • Altın 1890.342
  • Dolar 29.058
  • Euro 31.7588
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

500 Euro'ya aldığı sahte pasaportla Belgrad'a gitmeye çalıştı!

» »
Başkasına ait Pakistan pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan ve gerçek adı M.N olan zanlı mahkemeye çıkarıldı.
500 Euro'ya aldığı sahte pasaportla Belgrad'a gitmeye çalıştı!

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Ercan Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği M.N'ye ait Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde pasaportun uzmanlar tarafından incelendiğini, orijinal olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca ilk etapta adının U.A olduğunu söyleyen zanlının gerçeği itiraf ederek, isminin M.N olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Kumarhane Denetiminde Yasaklı 19 Şahıs Tespit Edildi16 Aralık 2023 Cumartesi 10:41
  • Alkollü Araç Kullanırken Çelik Bariyerlere Çarptı15 Aralık 2023 Cuma 11:15
  • Lefkoşa'da Apartmanın İkinci Katından Düşen IGHODARO Yoğun Bakımda14 Aralık 2023 Perşembe 13:18
  • Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi14 Aralık 2023 Perşembe 13:08
  • Gönyeli ve Lefkoşa'da Yangın Felaketi13 Aralık 2023 Çarşamba 11:52
  • Lefkoşa Hastanesi'nde Kasten Hasar Verip Güvenlik Görevlisini Rahatsız Etti13 Aralık 2023 Çarşamba 11:42
  • Lefkoşa'da İşyeri Soygunu: Zanlılar Tutuklandı13 Aralık 2023 Çarşamba 11:37
  • Ahşap Sopa ile Ciddi Şekilde Darp Etti12 Aralık 2023 Salı 11:00
  • Metin Koloğlu hayatını kaybetti12 Aralık 2023 Salı 08:54
  • Uyuşturucu Operasyonu: Lefkoşa'da Hintkeneviri ve Kokain Bulundu, İki Şüpheli Tutuklandı11 Aralık 2023 Pazartesi 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti