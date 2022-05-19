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500 günlük kararlılık

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalara karşı başlattıkları direnişin 500’üncü günü geride kaldı.
500 günlük kararlılık

Boğaziçili akademisyenler dün “Asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek 500’üncü kez Rektörlük binasına sırtını döndü. Akademisyenler, rektör olarak atanan Naci İnci ve uygulamalarını protesto etti. Direnişe devam edeceklerini bildiren akademisyenler, “Özgür, özerk ve demokratik üniversite istiyoruz" pankartları açtı.

Nöbete mezunlar ve öğrenciler de destek verirken akademisyenlerin açıklamasında, şöyle denildi: “Kayyımlık yönetimi, kendi istediği ve liyakat sorunu da taşıyabilecek herkesi üniversitede istediği fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve bölüme atayabilecek. Bu süreçlerde öncelik artık bölümlerde değil, doğrudan dekanlar ve rektörde olacak. Kayyımlık yönetiminin atama yönetmeliğindeki bu değişikliklerle üniversitede açıkça kadrolaşma uygulamalarını kabul etmiyoruz. 500’üncü kez duyururuz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!”

 

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