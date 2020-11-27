500 şişe içkiyi market raflarından alıp yere savurdu; tutuklandı

Britanya’da bir kadın, bir süpermarkette, gören herkesi şaşkına çeviren bir ‘eylem’e imza attı. Yüzlerce şişe şarap ve birayı raflardan alıp yere fırlattı.

Britanya’da bir kadın, bir süpermarkette, gören herkesi şaşkına çeviren bir ‘eylem’e imza attı. Yüzlerce şişe şarap ve birayı raflardan alıp yere fırlattı.

Stevenage adlı yerleşim biriminde yaşayan ve adı açıklanmayan kadının Aldi market zincirinin şubesine girdikten sonra yere savurduğu 500 şişenin piyasa değerinin 97 bin 500 sterlin (1 milyon 19 bin lira) olduğu açıklandı.

Kadın, birkaç rafı boşalttıktan sonra kayarak yere düştü ve cam kırıkları nedeniyle vücudunda kesikler oluştu.

Görgü şahitleri, “Hayatımızda böyle bir şey görmedik” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti. Bazıları, kadının ‘sinir krizi geçirdiğini’ söyledi.

Polis, çalışanlarının haber vermesi üzerine gittikleri markette bir kadını tutukladıklarını açıkladı.