500 Yataklı hastane ile ilgili Tabipler Birliği'nden sorular var...

Lefkoşa’ya yapılacağı duyumu alınan yeni devlet hastanesi ile ilgili olarak toplumumuz ve hekimler adına soruyoruz:

Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı hastane ile ilgili toplum faydasına cevaplanması gereken sorular mevcuttur;

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 550 yatak kapasitesine rağmen yüksek doluluk oranıyla çalışması ve sağlık çalışanlarının bütün çabalarına rağmen yetersiz yatak kapasitesi veya altyapı eksiklikleri sebebiyle sağlık hizmeti sağlamada yaşanan aksaklıklar gözlemlenmektedir. Ülkenin nüfusu ile ilgili elimizde sağlıklı veri olmaması ve nüfus artışının yoğun bir şekilde yaşanmasıyla beraber sağlık altyapısının ülke koşullarına cevap veremez hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bütün bu nedenlerle; Yapılması planlanan hastanenin yatak kapasitesi hangi ihtiyaçlar veya istatistiki veriler doğrultusunda belirlenmiştir?

Geçmiş dönemlerde yine aynı bölgede yapılacağı duyurulan ve hayata geçmeyen hastanenin yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı bir yöntem olan, şehir hastanesi yönetim ve işletim yapısı çerçevesinde planlandığı bilinmektedir. Şehir hastanesi yapım, yönetim ve işletim yapısı örneklerini Türkiye Cumhuriyeti’nde gözlemlediğimiz üzere, toplumun ekonomik kaynaklarını gereksiz yere tüketme imkanı tanıyan taahhütlerle antlaşmalar yapılmasına yol açmaktadır. Bu örnekler ortadayken; Yapılması planlanan hastanenin inşaat, işletme ve yönetim planı nasıl kurgulanmaktadır?

Yakın zamanda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çatısı altında COVİD-19 pandemisi nedeniyle oluşan hasta yoğunluğu sebebiyle, ülkemizin sağlık yapılanmasında bir üst merkez gibi çalışan hastanemizin, çalışamaz duruma gelmesiyle ek yatak kapasitesine olan ihtiyacımız görünür hale gelmiştir. Pandemi daha ülkemize ulaşmadan yapmaya başladığımız uyarılarda vurgulamamıza rağmen bu konuyla alakalı bir adım atılmaması nedeniyle pandemi krizi daha da büyümüş ve ülkemizde tamamen kapanmaya gitmek dışında başka çaremiz kalmamıştı. Kurumumuzla aynı statüde bir kamu kuruluşu niteliğinde olan ve toplum yararına çalışmalar yapan KTMMOB tarafından planlamalar ve projeler yapılması ve hayata geçirilmesi için adımlar atılmaya çalışılmasına rağmen, planlanıp inşa edilen Acil Durum Hastanesi’nin proje ve yapım aşamasında ülkemizin yasaları dikkate alınmayarak, KTMMOB sürecin dışında bırakılmıştır. Bu nedenle inşaat ve proje ile ilgili hizmet alacak pozisyonundaki toplumun ve sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği endişeleri oluşmuş, KTMMOB gibi bir kamu kuruluşumuzun yok sayılması toplumsal varlığımıza gölge düşürmüştür. Bütün bu tecrübelerimiz ışığında; Yapılması planlanan hastanenin projesi KTMMOB bağlı mühendis ve mimarlarımız tarafından onaylanmış mıdır? Tüm toplumumuzun hizmet alacağı bir yapının inşaatındaki, yapının güvenilirliği için, yapılması gereken denetimlerini yapabilecekler midir?

Basına yansıyan açıklamalarda 500 yataklı olması planlandığı belirtilen yeni hastanenin tamamlanmasıyla beraber yatak kapasitesinde bir artış sağlanması hedefleniyorsa, fiziki olarak ömrünü tamamlamış olan, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin nasıl ve hangi statüde hizmet vereceği planlanmış mıdır?

Toplum yararını gözeterek yöneltilen bu soruların cevaplarını biz sağlık çalışanları gibi tüm toplumun merak ettiğini gözlemlemekteyiz. Kamu kurumu niteliğindeki diğer kurumlarımızla birlikte toplum yararına çalışmaya devam edeceğimizi toplumumuza duyururken, sorularımızın cevaplarını yine toplum yararına beklediğimizi hatırlatırız.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU