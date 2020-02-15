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"500 yataklı yeni hastane müjdesi veriyoruz"

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti, ziyarette “KKTC'ye yeni hastane” müjdesi verdi.
"500 yataklı yeni hastane müjdesi veriyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti, ziyarette “KKTC'ye yeni hastane” müjdesi verdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde açıkladı:

“Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane yapılmasını hedefliyoruz. Yapılacak hastane bir ‘sağlık üssü’ olacak. Erken dönemde faaliyete geçeceğiz.” Başbakan Tatar da yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızı Erdoğan'ın talimatları ile bu noktaya gelindi” dedi.

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