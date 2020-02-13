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500 yıllık Selimiye Camii’nin kapılarına isimlerini yazdılar: Soruşturma açıldı

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500 yıllık Selimiye Camii’nin kapılarına isimlerini yazdılar: Soruşturma açıldı
500 yıllık Selimiye Camii’nin kapılarına isimlerini yazdılar: Soruşturma açıldı

Edirne başsavcılığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan 500 yıllık Selimiye Camii’nin kapılarına yazı yazılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği caminin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, yazı yazıldığı tespit edildi. Bazılarının isimlerini yazdığı, bazılarının da kalp çizerek kendisi ve sevdiği kişinin baş harflerini kazıdığı belirlendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan caminin tarihi dokusuna verilen zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp çalışma başlattı.

Savcılık, tarihi dokuya zarara verenlerin bulunması için soruşturma başlattı.

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