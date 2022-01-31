  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.4365
  • Euro 15.0687
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

508 Vaka Var 2 Kişi Vefat Etti

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir. 
508 Vaka Var 2 Kişi Vefat Etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir. 

254 kişi Lefkoşa, 103 kişi Girne, 104 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 508     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519   

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219  
      
Toplam Vaka Sayısı: 55.312      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5090  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3751        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120367 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer: Cumhurbaşkanı’ dan Saray Ve Meclis Binası Yerine 4 Bölgede 4 Yaşlılar Evi Yapılmasını Önermesini İsteyeceğim31 Ocak 2022 Pazartesi 18:45
  • Covid Bugün Bir Can Daha Aldı31 Ocak 2022 Pazartesi 18:42
  • Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ ndeki Sorunlar Konusunda Cumhurbaşkanı Tatar Başkanlığında Toplantı Gerçekleştirildi31 Ocak 2022 Pazartesi 18:41
  • Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ ndeki Yaşlılar Tahliye Edildi31 Ocak 2022 Pazartesi 18:37
  • Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı31 Ocak 2022 Pazartesi 18:29
  • Çağ-Sen: Direnişimizi İleriye Taşımakta Kararlıyız31 Ocak 2022 Pazartesi 18:19
  • Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan Ve Başpınar’ da Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi31 Ocak 2022 Pazartesi 18:12
  • Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı31 Ocak 2022 Pazartesi 17:39
  • Ülke genelinde son bir haftada toplam 6 yangın…31 Ocak 2022 Pazartesi 17:15
  • Kıbrıslı Türklerin Güneyde İstihdamları Artarak Devam Ediyor31 Ocak 2022 Pazartesi 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti