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5+1 Gayriresmi Kıbrıs Zirvesi için heyetler açıklandı

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BM Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısına, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı ile üç garantör ülke katılacak.
5+1 Gayriresmi Kıbrıs Zirvesi için heyetler açıklandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde gelecek hafta yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısı için Cenevre’ye gidecek heyetler açıklandı.

Cenevre’de 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak toplantıya, Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı ile üç garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak.

KIBRIS TÜRK TARAFININ MÜZAKERE HEYETİ

Kıbrıs Türk tarafını temsilen toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katılacak ve Cumhurbaşkanına müzakere heyetinden; Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal eşlik edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerden, Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Demokrat Parti’yi (DP) temsilen Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) temsilen milletvekili Talip Atalay, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) temsilen Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekili Fikri Toros Cenevre’ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve bakanlıktan bir heyet de Cenevre’de olacak.

Öte yandan, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Dış İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) temsilen Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı ve Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da partilerini temsilen Cenevre’ye gideceklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk basınından çok sayıda gazeteci de Cenevre’ye giderek gelişmeleri takip edecek.

TOPLANTI PROGRAMI

BM tarafından taslak programa ilişkin paylaşılan bilgi notuna göre, genişletilmiş gayriresmi toplantı, pazartesi günü Cenevre saatiyle 19.00'da (Kıbrıs saatiyle 20.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri’nin heyet başkanları için vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Akşam yemeğinde heyet başkanlarına birer kişi eşlik edecek. Yemek öncesinde BM Genel Sekreteri her heyet başkanı ile fotoğraf çekimi yapacak.

Program, 18 Mart Salı sabahı Cenevre saatiyle 09.00’da (Kıbrıs saatiyle 10.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri ile her bir heyet arasında yapılacak ikili toplantılarla devam edecek.

Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına beş kişi eşlik edecek. Bu toplantıların programlanması için BM doğrudan delegasyonlarla iletişime geçecek.

Ardından Cenevre saatiyle 11.30’da (Kıbrıs saatiyle 12.30) BM’nin Cenevre Ofisi’nde (Palais des Nations) tüm tarafların katılımıyla geniş formattaki 5+1 gayriresmi toplantı başlayacak. Toplantıda, heyet başkanlarına beş kişi eşlik edecek.

5+1 formattaki gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin açılış konuşması ile başlayacak ve ardından heyet başkanları söz alacak.

Bilgi notunda, BM’nin her heyetin, heyetlerinde kadın katılımcıların anlamlı bir şekilde yer almasını sağlamasını teşvik ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Toplantı başlamadan önce “aile fotoğrafı” düzenlenecek.

Geniş formattaki gayriresmi toplantının, Cenevre saatiyle 14.30’da (Kıbrıs saatiyle 15.30) tamamlanması planlanıyor.

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