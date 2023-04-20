51 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 51 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Vatandaş olanların isimleri ise şu şekilde:
1- AYŞEGÜL ŞAHİN
2- HAMID REZA KOUROSH FARAHZADY
3- MUSTAFA ÜNVER
4- ŞEYMA GÖDELEK
5- GÜL FİDAN DOĞAN
6- MEHMET BOZKURT
7- ASUMAN TURAN
8- HARUN GÖKDENİZ
9- MEHMET DÖLEK
10- GÖKHAN TÜRK
11- FATİH SÜRER
12- UĞRAŞ YILDIZ
13- GAMZE SAÇLI
14- ENES EMRE ERLALE
15- TUFAN AYDIN
16- ABDULSAMET MENTEŞ
17- TARIK DEMİR
18- DR. GÜLAY EREN
19- İBRAHİM BOZKURT
20- DİLEK ŞİMŞEK
21- ELA FATMA ÇİDEM
22- ALLA REZENKO
23- HALİL MERT GÜLEÇ
24- MEHMET ALİ ŞAHİN
25- AYŞEGÜL BARIŞ
26- KAHRAMAN DERE
27- AYŞE BOZKURT
28- TURGAY GÜMÜŞ
29- ÖMER TEKDAŞ
30- CENK OĞURTANI
31- MEHMET TAŞ
32- KADER KÜÇÜKOĞLU
33- PROF.DR. NECDET BASA
34- ELİF ASUDE TUNCA
35- ABDULKADİR BOLAT
36- CEM SALDOĞAN
37- PROF.DR. SADİYE MÜJDEM VAROL
38- DR. SİNAN EKEN
39- CENGİZ KILIÇ
40- GİZEM TUĞÇE
41- TUNCAY YILMAZ
42- EYYUP AKSOY
43- ÖZGÜR BALIK
44- ZEYNEP YILDIZ
45- SEMİH DURUR
46- ŞEYHO GÜLER
47- AYBÜKE KOCABAŞ
48- ADEM KILIÇ
49- YUSUF ŞAHİN
50- SELÇUK BOZKURT
51- HÜSEYİN YILDIZ
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